Novo governo da Itália obtém aprovação do Senado

O governo italiano ganhou nesta terça-feira, 11, a moção de confiança no Senado, último requisito para que o novo Executivo, pró-europeu e liderado por Giuseppe Conte, comece a trabalhar. A coalizão entre o Movimento 5 Estrelas (M5S, antissistema) e o Partido Democrático (PD, de esquerda), comandada por Conte, obteve 169 votos a favor e 133 contra - houve 5 abstenções. A votação foi marcada por um debate acalorado entre Conte e o ex-ministro italiano do Interior Matteo Salvini, líder da ultradireita Liga. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.