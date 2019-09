Operações na Bélgica, Londres e Mônaco por caso de corrupção no futebol

Sete operações foram realizadas na Bélgica, Londres e Mônaco, com duas pessoas detidas, incluindo um agente de jogadores no Principado, em um caso de corrupção no futebol, anunciou o Ministério Público federal belga.

A investigação, que analisava inicialmente a transferência em 2015 do atacante sérvio Aleksandar Mitrovic do Anderlecht (Bélgica) para o Newcastle (Inglaterra), já havia motivado uma série de operações em 24 de abril na Bélgica.

A nova etapa da investigação tem como alvo o agente de jogadores Christophe Henrotay, suspeito de receber "comissões fraudulentas" em outra transferência e que foi detido em Mônaco, afirmou à AFP uma fonte próxima à investigação.

Ele foi uma das duas pessoas detidas nas operações, realizadas terça-feira e quarta-feira.

O MP belga não divulgou nenhum nome e citou apenas as detenções de "um agente de jogadores em Mônaco e de seu auxiliar" na região de Liege (leste da Bélgica)".