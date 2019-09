Comunicado do Business Wire :DNV GL

Uma transição energética impulsionada pela tecnologia de escala e velocidade surpreendentes, irá conduzir a uma descarbonização rápida do mix de energia, com quase metade de nossas necessidades de energia satisfeitas por energias renováveis até 2050, segundo um novo relatório. A queda dos custos de tecnologia e forças de mercado estão impulsionando a transição, mas sem uma intervenção política ousada, ficaremos muito aquém dos objetivos climáticos de Paris. Essas são algumas das conclusões da terceira edição do Energy Transition Outlook (ETO), que, devido à independência e competência técnica da DNV GL, tornou-se uma voz respeitada na previsão de nosso futuro energético.

A velocidade da transição é demonstrada por uma série de pontos de referência na próxima década. O petróleo irá alcançar seu ponto máximo em meados dos anos 2020, as despesas de capital (CAPEX) em redes e fontes de energias renováveis excederão o CAPEX fóssil até 2025, o gás natural irá ultrapassar o petróleo como a maior fonte de energia em 2026 e em 2030 a quantidade de energia produzida começará a diminuir, mesmo em um mundo com o PIB em crescimento.

A eletrificação transformará a forma como a energia é produzida e consumida. Em meados do século, 40% da demanda final de energia será atendida por eletricidade (acima de 19% em 2017), dos quais 63% serão gerados por energia solar fotovoltaica e eólica. A eletrificação também está tendo um efeito dramático no transporte rodoviário e, até 2032, metade das vendas de carros novos a nível mundial será elétrica. A eficiência intrínseca dos motores elétricos significa que, apesar de uma expansão de 75% da frota mundial de veículos até 2050, o transporte rodoviário consumirá menos energia em 2050 do que hoje.

"A tecnologia existente pode oferecer o futuro que desejamos - incluindo o cumprimento da meta de 1,5°C estabelecida no Acordo de Paris. Até agora, o apoio à transição energética tem sido esporádico. Por exemplo, o apoio da Alemanha, China e Japão à indústria solar tem sido vital para transformar o mix de energia e a adoção de veículos elétricos da Noruega e China tem sido rápida devido ao apoio do governo. Precisamos de uma política generalizada de suporte a tecnologias emergentes, e continuação ao suporte na fase de construção para acelerar a transição de energia", disse Remi Eriksen, presidente do grupo e diretor executivo da DNV GL.

A tecnologia existe para cumprir a meta de Paris, mas é preciso estabelecer políticas que promovam uma maior eficiência energética, mais fontes de energia renováveis e captura e armazenamento de carbono em escala industrial. A DNV GL propôs dez medidas que poderiam ser implantadas para limitar o aquecimento global. Essas ações incluem: investimento anual de US$ 1,5 trilhão na expansão e reforço de redes de energia, um aumento de oito vezes na produção de energia renovável até 2030 e um aumento de 50 vezes na fabricação de baterias para os 50 milhões de veículos elétricos necessários por ano, também até 2030. No caminho atual, as emissões de CO2 irão alcançar seu ponto máximo em 2025 e serão aproximadamente a metade do nível atual até meados do século, o que indica um aquecimento de 2,4 graus até o final do século.

Os formuladores de políticas podem ser incentivados pela acessibilidade econômica da transição energética. O gasto global em energia é atualmente 3,6% do PIB, mas esse número cairá para 1,9% até 2050. Isso é devido a um declínio nos gastos com combustíveis fósseis e ao aumento da eletrificação eficiente de baixo custo, que conduz a economias operacionais que compensam o CAPEX contínuo em alta e substancial nas redes. Isso se reflete no declínio da intensidade energética, a quantidade de energia necessária por unidade de PIB, que aumentará em 2,4% por ano até 2050. No futuro, a intensidade energética diminuirá mais rapidamente do que a economia global cresce, o que leva a um pico na demanda mundial de energia até 2030 - nesse ponto, a humanidade começará a usar menos energia.

