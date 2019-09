Comunicado do Business Wire :Ingram Micro Inc.

Criando uma experiência imersiva em tecnologia e negócios para seus parceiros comerciais, a Ingram Micro Inc. acolhe centenas de parceiros de canal da América Latina (Latin America, LATAM) para interagir, compartilhar boas práticas e imaginar o futuro na INGRAM MICRO ONE LATAM esta semana em Orlando, Flórida.

A Ingram Micro investiu milhões de dólares para aumentar a conscientização, inspirar e permitir que os parceiros de canal na América Latina adotem tecnologias avançadas, inclusive nuvem, datacenter, Internet das coisas e soluções de segurança.

"Nossa missão é ser um parceiro comercial indispensável para o setor de TI, criando valor sustentável na forma como apoiamos nossos parceiros de canal de TI e os milhões de negócios que eles atendem", afirma Paul Bay, o vice-presidente executivo da Ingram Micro e presidente da empresa nas Américas. "A criação de valor para nosso setor baseia-se na capacidade de ser criativo e engenhoso ao oferecer uma abordagem personalizada de como a tecnologia está sendo vendida e atendida. Nosso papel é dimensionar esse tipo de criação de valor, eliminando o risco que nossos parceiros enfrentam na adoção de novas práticas tecnológicas, aprimorando a taxa de sucesso da venda e do atendimento a novos clientes, e diminuindo os custos de fazer negócios enquanto aumentamos o fluxo de caixa deles".

A Ingram Micro ONE LATAM é um evento anual de consolidação vigorosa de negócios com a participação de mais de 900 proprietários de empresas de tecnologia, fabricantes e líderes da Ingram Micro. Repleto de itens de lições práticas e palestras inspiradoras de executivos do setor e palestrantes convidados, a INGRAM MICRO ONE LATAM 2019 também apresenta uma variedade de sessões de curta duração, projetadas em torno de temas como soluções em nuvem e híbridas, inovação no datacenter, financiamento, marketing; além de uma apresentação gigante de tecnologia, com exposições práticas e demonstrações de novos serviços que os parceiros de canal de TI podem adotar.

"Agora, hospedados pela Ásia, Europa, América Latina e América do Norte, nossos eventos INGRAM MICRO ONE são elaborados a fim de proporcionar uma experiência imersiva para nossos clientes identificarem como a Ingram Micro pode e vai expandir o alcance e os relacionamentos de negócios deles além do que eles têm hoje", diz Jennifer Anaya, vice-presidente de marketing da Ingram Micro. "Após três dias repletos de ação, os participantes deixarão o evento entretidos, treinados e inspirados para levar seus negócios ao próximo nível de sucesso da maneira que quiserem definir isso".

Os investimentos contínuos da Ingram Micro na América Latina incluem dois novos Centros de Excelência (Centers of Excellence, COEs) com sedes no Brasil e no México, vinculados a uma rede global de COEs na Ásia, Europa, Oriente Médio e EUA. A empresa também adicionou indivíduos especializados em design e arquitetura de soluções, engenheiros de serviços profissionais que podem oferecer aos parceiros de canal de TI uma maneira de baixo custo e baixo risco para atender a uma nova categoria ou mercado de tecnologia. Além disso, associados de atendimento pós-venda e engenheiros certificados alinhados com fornecedores populares de tecnologia, laboratórios práticos e virtuais para treinamento, prova de conceito e resolução de problemas para soluções de segurança cibernética, além de ferramentas e portais de tecnologia exclusivos que oferecem aos parceiros de canal de TI maneiras mais fáceis para adquirir e atender às tecnologias às quais eles já dão suporte.

"Sob a liderança excepcional de nossos chefes executivos nos países, os negócios da Ingram Micro na América Latina continuam liderando o mercado em todas as métricas", conclui Bay. "Estamos empolgados com a próxima semana e esperamos ter mais um ano de sucesso compartilhado com nossos parceiros e fabricantes".

Trechos da INGRAM MICRO ONE LATAM estão disponíveis nas mídias sociais usando a hashtag #ONEINGRAMLATAM.

Para mais informações, acesse: https://latam.ingrammicro.com/OneLatam2019_Registration_SPA.

Sobre a Ingram Micro Inc.

A Ingram Micro ajuda as empresas a concretizarem a promessa da tecnologia. Ela oferece um conjunto completo de tecnologias globais e serviços de cadeia de suprimentos a empresas de todo o mundo. Uma profunda experiência em soluções de tecnologia, mobilidade, nuvem e soluções para cadeias de suprimento permitem que seus parceiros de negócios operem com eficiência e sucesso nos mercados onde atuam. Agilidade incomparável, profunda percepção de mercado e a confiança e a confiabilidade obtidas com décadas de relacionamentos comprovados diferenciam a Ingram Micro e a colocam à frente da concorrência. Saiba como a Ingram Micro pode ajudar você a concretizar a promessa da tecnologia. Veja mais em www.ingrammicro.com.

