Comunicado do Business Wire :Prometric

Após um processo de aquisição competitivo, a Professional Testing Corporation® (PTC) selecionou a Prometric® como parceiro para a administração global dos programas clientes da PTC. Sob os termos deste contrato plurianual, os clientes da PTC terão acesso aos mais de 700 locais de testes seguros e baseados em computador estabelecidos pela Prometric em todo o mundo, incluindo a mais extensa rede de locais de teste que atende populações profissionais nos Estados Unidos e Canadá.

"A Prometric tem o prazer de ter sido selecionada pela PTC para ser sua parceira de entrega de avaliações para o próximo período do contrato", afirmou Alex Paladino, diretor de receita da Prometric. "A PTC construiu uma reputação merecida de intimidade com o cliente e gerenciamento eficaz do programa que os serviu bem nos últimos 25 anos. A Prometric contribuirá para seu sucesso contínuo, alavancando nossa escala global e investimentos significativos em tecnologia e operações para fornecer soluções de teste que atendam às crescentes necessidades de sua base global de clientes de certificação e licenciamento".

A Prometric foi escolhida por mais de 300 organizações corporativas, acadêmicas e profissionais de certificação e licenciamento para auxiliar na administração bem-sucedida de mais de 7 milhões de exames profissionais online, baseados em computador, em papel e online anualmente em mais de 180 países. A Prometric desenvolveu práticas operacionais líderes do setor e recursos de serviço que garantem que cada indivíduo teste em um ambiente de teste seguro, controlado e consistente, independentemente do local. Colaboramos estreitamente com nossos parceiros, desde a implementação do programa até a entrega, para garantir que todos os requisitos do programa sejam totalmente satisfeitos.

"A PTC está ansiosa pela parceria com a Prometric para a administração global de exames", afirmou Vicki Gremelsbacker, presidente da PTC. "Temos certeza de que essa mudança estratégica melhorará as experiências de teste de nossos candidatos. A reputação de confiabilidade e profissionalismo da Prometric, juntamente com seus procedimentos de segurança líderes do setor e locais de testes geograficamente diversos, provará ser um grande trunfo para nossos clientes e seus candidatos".

Sobre a Prometric

A Prometric permite que os patrocinadores de teste em todo o mundo avancem seus programas de credenciamento por meio de soluções de desenvolvimento e entrega de testes que definem o padrão em qualidade e excelência em serviços. A Prometric oferece uma abordagem abrangente e confiável para aconselhar, desenvolver, gerenciar e fornecer programas em um ambiente integrado e com tecnologia habilitada na rede de testes mais segura do mundo em mais de 180 países ou através das conveniências de serviços de teste online. Para obter mais informações, visite www.prometric.com ou siga-nos no Twitter em @PrometricGlobal e www.linkedin.com/company/prometric/.

Sobre a Professional Testing Corporation

A Professional Testing Corporation (PTC) é uma líder global estabelecida em serviços de teste e avaliação. Fundada em 1983, a PTC fornece uma gama completa de serviços de certificação e licenciamento, incluindo análises de tarefas, desenvolvimento de testes, administração de testes, acreditação e consultoria psicométrica, estatística e pontuação, desenvolvimento e processamento de pesquisas e serviços de gerenciamento de associação/diretoria. Para obter mais informações, visite www.ptcny.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190910006128/pt/

Tom Warren Prometric 443.455.8652 tom.warren@prometric.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.