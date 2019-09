Apple apresenta novo iPhone 11, com câmera dupla

A Apple apresentou nesta terça-feira (10) seu novo iPhone 11, equipado com câmera dupla e um novo processador, durante seu grande evento anual na sede em Cupertino, Califórnia, nos EUA.

O novo processador, o "A13 Bionic", deve dar uma vantagem técnica à Apple em relação a seus concorrentes, quando o iPhone perde terreno em um mercado mundial de smartphones desacelerado.

Os novos iPhones estão "repletos de novas funções e têm um novo design incrível", disse o CEO da Apple, Tim Cook, ao apresentar seu produto.

A surpresa da Apple foi a redução do preço inicial do aparelho, de 699 dólares, abaixo da opção mais barata do iPhone XR, lançado há um ano, que custava 749 dólares. A empresa também apresentou modelos de ponta, como o iPhone 11 Pro (999 dólares) e o 11 Pro Max (1099 dólares).

A empresa destacou especialmente a qualidade das novas câmeras integradas. O iPhone 11 terá uma câmera dupla na parte de trás, com lente grande angular e teleobjetiva, e o sensor frontal do dispositivo, utilizado para selfies, permitirá gravar em câmera lenta.

A Apple também destacou a duração maior da bateria, bem como mais resistência às quedas e à água.

- Concorrente da Netflix -

A Apple também anunciou que lançará sua plataforma de streaming de vídeo e seu serviço por assinatura de videogame, em uma estratégia que visa reduzir sua dependência do iPhone.

O serviço TV + estará disponível a partir de 1º de novembro em mais de 100 países por meio de uma assinatura de US$ 4,99 por mês e incluirá uma "linha poderosa e inspiradora de programas, filmes e documentários originais".

A Apple desenvolve dramas, comédias e programas infantis para sua nova plataforma, que competirá contra gigantes do streaming, como Netflix e Amazon.

"Com o Apple TV+, apresentamos histórias completamente originais das melhores, mais brilhantes e criativas mentes, e sabemos que os espectadores encontrarão seu novo programa ou filme favorito em nosso serviço", disse Zack Van Amburg, chefe de vídeos da Apple.

Os clientes que comprarem um dispositivo Apple - iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch ou Mac - receberão o primeiro ano do serviço gratuitamente.

O serviço de assinatura de videogame online da empresa, o Apple Arcade, estará disponível na próxima semana, oferecendo títulos exclusivos para usuários em dispositivos móveis e computadores.

O novo serviço, que também custará US$ 4,99 por mês, incluirá mais de 100 títulos de jogos criados especialmente para aparelhos da Apple.

"Você não pode encontrar esses jogos em nenhuma outra plataforma móvel ou serviço de assinatura, nenhum serviço de videogame lançou tantos jogos e estamos ansiosos para você jogar tudo isso", disse o gerente de produtos da empresa, Ann Thai.