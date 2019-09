O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu nesta terça-feira que anexará uma parte estratégica da Cisjordânia ocupada se for reeleito em 17 de setembro.

"Se eu receber de vocês, cidadãos de Israel, um mandato claro (...) declaro hoje minha intenção de aplicar, com um futuro governo, a soberania de Israel sobre o vale do Jordão e a parte norte do mar Morto", disse Netanyahu em coletiva de imprensa em Ramat Gan, perto de Tel Aviv.