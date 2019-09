Comunicado do Business Wire :Hasbro, Inc.

Hoje, a Hasbro, Inc. está lançando o primeiro jogo da franquia Monopólio, que celebra mulheres pioneiras com o Sra. Monopólio. O jogo Sra. Monopólio marca a primeira vez na história da franquia, onde uma nova personagem enfeita a capa - e, embora Sr. Monopólio seja um magnata do setor imobiliário, Sra. Monopólio é uma defensora cuja missão é investir com mulheres empresárias.

Sra. Monopólio foi criado para inspirar a todas, jovens e idosas, pois destaca as mulheres que desafiaram o status quo. Para comemorar, em vez dos ganhos em Monopólio, a Hasbro surpreendeu jovens inventoras e empresárias com o reconhecimento que elas merecem - cerca de US$ 20.580 em dinheiro REAL para alimentar seu espírito inventivo e promover seus projetos - que por acaso é a mesma quantidade de dinheiro em Monopólio apresentada no jogo. Você pode ver todas as suas reações à surpresa aqui. Todas as jovens inventoras têm origens muito diferentes, mas com um objetivo comum de ajudar outras pessoas a usar suas invenções:

-- Sophia Wang, uma garota de 16 anos de Connecticut inventou um dispositivo que pode detectar buracos antes que eles ocorram e, após dois anos de trabalho, seu protótipo agora tem 93% de precisão. Ela espera que seja patenteado e nas mãos de comunidades na Flórida que são vulneráveis a buracos.

-- Gitanjali Rao, uma garota de 13 anos de Denver criou uma invenção que ajuda a detectar chumbo em água potável, a fim de que os indivíduos possam fazer o teste e obter resultados mais cedo. Seu objetivo é criar um dispositivo portátil barato, fácil de usar, para que pessoas de todo o mundo possam usá-lo.

-- Ava Canney, uma garota de 16 anos da Irlanda, inventou um espectrômetro que mede a quantidade de corante em doces e refrigerantes. Depois de estudar os efeitos nocivos dos aditivos em nossos alimentos, Ava partiu para ajudar as pessoas a tomar decisões com base nas toxinas que ingerem em seus corpos.

"Com o lançamento do Sra. Monopólio e o dinheiro que estas jovens receberam para investir em seus futuros projetos, queremos reconhecer e comemorar as muitas contribuições que as mulheres deram à nossa sociedade e continuam realizando diariamente", disse Jen Boswinkel, Diretor Sênior de Estratégia e Marketing de Marcas Globais da Hasbro.

Chegando às prateleiras em meados de setembro, o Sra. Monopólio dá um novo significado à franquia, à medida que as propriedades são substituídas por invenções e inovações possibilitadas por mulheres ao longo da história e, em vez de construir casas, você constrói a sede comercial. Desde invenções como Wi-Fi a biscoitos com gotas de chocolate, aquecimento solar e modeladores de silhueta modernos, a Sra. Monopólio celebra tudo, desde avanços científicos até acessórios do cotidiano - todos criados por mulheres.

O Sra. Monopólio também é o primeiro jogo de todos os tempos em que as mulheres ganham mais que os homens - uma reviravolta divertida no jogo que cria um mundo em que as mulheres têm uma vantagem geralmente apreciada pelos homens. No entanto, se os homens jogam suas cartas corretamente, também podem ganhar mais dinheiro.

O Sra. Monopólio está disponível para solicitação prévia no Walmart e estará disponível na maioria dos principais varejistas em todo o país e em países selecionados a partir de setembro de 2019 por um preço sugerido de US$ 19,99.

