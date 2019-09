Comunicado do Business Wire :Brightcove

Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), uma das principais provedoras de serviços de nuvem para vídeo, anunciou hoje o Brightcove Beacon, uma nova plataforma OTT com base em SaaS. O Brightcove Beacon permite às empresas oferecer e lançar, de maneira rápida e econômica, experiências de vídeo de qualidade premium em dispositivos móveis, Web, TVs inteligentes e TVs conectadas, tudo com a flexibilidade de vários modelos de monetização, apoiados pelo poder da Brightcove.

Nos últimos doze meses, houve um aumento nos serviços OTT no mundo inteiro. O público está consumindo mais conteúdo de vídeo do que nunca e em vários tipos diferentes de dispositivos. Historicamente, o lançamento de um serviço OTT era demorado, complexo e caro, mas com o Brightcove Beacon, o processo é simplificado. Agora, os usuários podem criar, iniciar e monetizar aplicativos OTT mais rápido do que nunca e em maior escala. O Brightcove Beacon permite que as empresas desenvolvam rapidamente aplicativos OTT para TVs inteligentes, assim como para a Web, iOS e Android. Novos modelos flexíveis de monetização incluem publicidade, assinatura e pay-per-view para conteúdo ao vivo e vídeo por demanda (VOD). As análises, modelos de pagamento flexíveis e experiências consistentes do Brightcove Beacon em todos os dispositivos ajudam os provedores de conteúdo a reter e atrair espectadores fiéis. Hoje, leva semanas e meses para se lançar uma única experiência OTT; o Brightcove Beacon permite aos usuários lançar simultaneamente um conteúdo de vídeo em vários dispositivos e plataformas.

"O mercado global de OTT está crescendo e a Brightcove se posiciona de maneira exclusiva para ajudar os provedores de conteúdo a aproveitar essa oportunidade de maneira rápida, econômica e em grande escala", disse Charles Chu, diretor de produto, Brightcove. "Os provedores de OTT entendem o valor de se fornecer conteúdo às plataformas e dispositivos onde estão os seus públicos. No passado, o fornecimento desse conteúdo em várias plataformas era um processo demorado, complexo e caro devido aos dispositivos, lojas de aplicativos e modelos de negócios de vídeo em rápida proliferação. Trabalhamos com os nossos clientes e especialistas do setor para entender os seus desafios e, consequentemente, desenvolvemos o Brightcove Beacon. As empresas agora podem usar uma plataforma para desenvolver aplicativos, assim como publicar conteúdo em todos os dispositivos desejados, o que permite a eles obter um ROI ainda maior de suas estratégias de vídeo."

A Brightcove apresentará o Brightcove Beacon na IBC em Amsterdã, de 13 a 17 de setembro no Pavilhão 5, Estande 69. O produto estará disponível ao público em 31 de outubro de 2019.

Sobre a BrightcoveBrightcove Inc. (NASDAQ:BCOV) é uma das principais provedoras globais de soluções de nuvem poderosas para gerenciar, transmitir e monetizar experiências de vídeo em cada tela. Pioneira no mundo do vídeo on-line, desde a fundação da empresa em 2004, a Brightcove oferece tecnologias premiadas, serviços incomparáveis, amplo ecossistema de parceiros e escala global comprovada, que ajudaram milhares de empresas em mais de 70 países a obter melhores resultados comerciais com o vídeo. Para saber mais, visite www.brightcove.com.

