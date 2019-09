Mais de 30 pessoas morrem pisoteadas em peregrinação no Iraque

Pelo menos 31 pessoas morreram pisoteadas nesta terça-feira em um tumulto registrado durante a peregrinação xiita de Ashura, na cidade iraquiana de Kerbala, ao sul de Bagdá, informou o Ministério da Saúde.

O órgão oficial disse que também houve 75 feridos e que o saldo final de vítimas pode aumentar.

Todos os anos, centenas de milhares de xiitas em todo o mundo lembram em Kerbala o martírio do neto do profeta Maomé, o imã Hussein.

Desde o início do mês muçulmano de 'moharram', há dez dias, os xiitas celebram um período de luto.

Em Bagdá, Basra ou Najaf, no sul, são organizadas procissões que atingem seu paroxismo no décimo dia do mês sagrado, chamado Ashura, que foi comemorado na terça-feira.

Sob o regime sunita de Saddam Hussein, festas xiitas como a peregrinação Ashura foram proibidas.

Atualmente, o dia é feriado nacional. As peregrinações deixam imagens impressionantes de homens que se autoflagelam ou batem com facões na cabeça para recordar o martírio de Hussein, morto em 680 pelo califa Yazid.