O suíço-americano Robert Frank, um dos maiores fotógrafos do mundo e documentarista, morreu na segunda-feira no Canadá, segundo o New York Times, citando o proprietário da galeria nova-iorquina Pace-MacGill nesta terça-feira.

Robert Frank ficou famoso com seu álbum "The Americans" (1958), um livro de fotos em preto e branco tiradas durante suas viagens pelos Estados Unidos, um verdadeiro manifesto que influenciaria profundamente as gerações subseqüentes.