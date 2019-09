Boris Johnson promete buscar acordo para o Brexit com Bruxelas

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, estava decidido nesta terça-feira (10) a procurar um novo acordo de divórcio com Bruxelas, depois de ver a possibilidade de um Brexit sem acordo bloqueado pelo Parlamento e de negar eleições antecipadas para sair do bloqueio.

Johnson receberá nesta terça os líderes do pequeno partido sindicalista unionista DUP - seu principal aliado no Parlamento até perder a maioria na semana passada -, conforme anunciaram Arlene Foster e Nigel Dodds, porta-vozes de Downing Street.

Como impedir o restabelecimento de uma fronteira entre a província britânica da Irlanda do Norte e a República da Irlanda - país-membro da UE - é o ponto mais conflitante do acordo que Theresa May negociou com os 27 e que Johnson quer mudar.

No âmbito desse esforço, seu enviado especial, David Frost, manterá conversas com negociadores europeus na quinta e na sexta-feiras, e também serão realizadas reuniões técnicas em separado em Bruxelas, disse o porta-voz.

Há um longo caminho a percorrer e será preciso muito trabalho para se chegar a um acordo na cúpula europeia nos dias 17 e 18 de outubro, reconheceu ele, mas esse é o objetivo.

"Eu irei a essa cúpula crucial em Bruxelas em 17 de outubro e, não importa quantos dispositivos o Parlamento invente para amarrar minhas mãos, vou me esforçar para chegar a um acordo para o interesse nacional", declarou à imprensa.