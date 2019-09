EUA acusa o Irã de possíveis atvidades nucleares não declaradas

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Mike Pompeo, acusou o Irã de realizar possíveis atividades nucleares não declaradas, depois que, na segunda-feira, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) alertou a Teerã que "o tempo urge".

"A falta de cooperação total do regime do Irã com a Agência Internacional de Energia Atômica levanta questões sobre possíveis atividades ou materiais nucleares não declarados", afirmou Pompeo no Twitter.

Na segunda, a AIEA, órgão da ONU responsável por controlar as atividades nucleares iranianas, confirmou que Teerã instalou centrífugas que poderão aumentar seu armazenamento de urânio enriquecido, um passo adiante na redução dos compromissos do país a respeito do acordo de 2015.