Coreia do Norte dispara projéteis após propor retomar negociações com os EUA

A Coreia do Norte disparou dois projéteis na direção ao mar nesta terça-feira, 10 (noite de segunda-feira pelo horário de Brasília), informou o Exército da Coreia do Sul. Segundo a agência sul-coreana de notícias Yonhap, que cita fontes militares, Pyongyang disparou dois "projéteis não identificados", no primeiro teste deste tipo desde julho.



Os disparos foram feitos horas depois de a Coreia do Norte dizer que estava disposta a retomar as conversações diplomáticas com os EUA no fim do mês, desde que o governo americano viesse à mesa de negociações com propostas novas e aceitáveis. O encontro de fevereiro no Vietnã entre Kim Jong-un e Donald Trump terminou quando os EUA rejeitaram levantar as sanções. (Com agências internacionais).