Comunicado do Business Wire :Reply

No mês dedicado à Segurança Cibernética na Europa, a Reply preparou a segunda edição do Reply Cyber Security Challenge, uma competição em equipes aberta para estudantes e profissionais. O desafio online acontecerá na sexta-feira, dia 11 de Outubro de 2019, e durará 24 horas. As inscrições começam no dia 10 de Setembro.

Após o grande sucesso da primeira edição, que envolveu mais de 6.200 pessoas de 61 países em todo o mundo, o Desafio de 2019 terá 5 desafiadores problemas em cada uma das 5 categorias propostas: Programação, Web, Diversos, Criptografia e Binário.

A equipe que, ao resolver o enigma "modo Capture Flag", alcançar a maior pontuação, vence o desafio.

Projetado pela equipe Keen Minds e pelos especialistas em Segurança Cibernética da Reply, o Cyber Security Challenge é mais uma das inicitaivas da Reply para promover a cultura da programação, focando sempre também nas novas gerações.

Para mais informações sobre o evento, visite challenges.reply.com.

