Comunicado do Business Wire :Thales

A Thales anunciou hoje que a Treezor, a principal plataforma de serviços bancários na França, implantou a sua solução de Proteção de Dados sob Demanda SafeNet para fornecer segurança em toda sua cadeia de pagamento, desde bancos tradicionais e bancos digitais até organizações de arrecadação de fundos.

Como emissor de dinheiro eletrônico, a Treezor está sujeita a vários requisitos e regulamentos de privacidade de dados, incluindo requisitos do Regulador Francês (ACPR), da rede mastercard e da Regulamentação Geral de Proteção de Dados da União Europeia (GDPR). A Treezor é obrigada a implementar controles de segurança de dados robustos para proteger informações financeiras pessoais e outros dados confidenciais. Após avaliar vários provedores, a Treezor selecionou a solução de Proteção de Dados sob Demanda SafeNet (DPoD) devido à sua capacidade de oferecer um serviço HSM na nuvem econômico e fácil de usar como uma fonte altamente segura para operações criptográficas.

"A inovação é a força vital de como operamos, mas nunca deve vir à custa da segurança ou vice-versa", disse Eric Lassus, Diretor Executivo da Treezor. "Parte do nosso caráter é trabalhar bem próximo a nossos clientes para entender suas necessidades, o que levou à criação de nossa plataforma de pagamento usando APIs padrão. Como resultado, precisamos de uma solução que atenda às nossas necessidades de segurança, gerenciamento e comerciais."

A Treezor, adquirida recentemente pela Societe Generale, estava familiarizada com as vantagens de segurança de HSMs, mas queria minimizar os investimentos e as despesas gerais contínuas, e por isto começou a investigar ofertas baseadas na nuvem. Aproveitando a avaliação gratuita de 30 dias oferecida pela Thales para sua solução de HSM baseada na nuvem, a Treezor ficou impressionada com a facilidade de uso e a velocidade com que conseguiu implantar seu ambiente de teste. Durante a fase de avaliação da Proteção de Dados sob Demanda SafeNet, a facilidade de uso ao "apontar e clicar" convenceu a Treezor que o serviço sob demanda de HSM na nuvem, SafeNet, forneceu a melhor solução em termos de custo, segurança e facilidade de implementação.

Com a Proteção de Dados sob Demanda SafeNet, a Treezor tem o benefício de:

-- Rápida implementação e fácil integração - Os serviços do HSM na nuvem estavam em operação e foram integrados a seus sistemas em minutos

-- Disponibilidade de serviço - Ao contrário de outros serviços de HSM na nuvem existentes no mercado, a Proteção de Dados sob Demanda SafeNet vem com um SLA de 99,95%

-- Custos previsíveis - O preço é fornecido de modo previsível, com todos os custos, como redundância e serviços de backup incluídos, o que significa que não há cobranças ocultas altíssimas

A estratégia da Treezor levou a um tremendo crescimento em dois anos, desde a emissão de 100 mil cartões e transações de EUR 400 mil em 2017 para mais de 500 mil cartões e EUR 5 bilhões em 2018.

Com a escalabilidade do serviço sob demanda de HSM na nuvem, SafeNet, junto com seu serviço de separação de obrigações, a Treezor pode oferecer a cada cliente seu próprio serviço de HSM dedicado, trazendo segurança no conhecimento de que seus dados financeiros e outros dados confidenciais sejam segregados e protegidos.

"Trabalhando no setor financeiro, a confiança é um parâmetro extremamente alto com o qual as empresas são avaliadas pelos clientes", Lassus continuou. "Escolhemos a Thales devido à sua excelente reputação em segurança, soluções fáceis de usar e os altos SLAs que ela garante. Também é vital podermos oferecer a nossos clientes uma visão clara dos custos e da disponibilidade de nossos serviços. A transparência e a confiabilidade que recebemos com a Proteção de Dados sob Demanda SafeNet é ideal para nossas necessidades de oferecer serviços de modo simples, seguro e econômico em toda a cadeia de pagamento, desde bancos tradicionais até as mais inovadoras empresas de tecnologia financeira."

Todd Moore, vice-presidente de produtos de criptografia para proteção de nuvem e atividade de licenciamento da Thales,disse: "O setor financeiro é um dos mais regulamentados do mundo, por isto às vezes pode ser complicado para alguns encontrar o equilíbrio entre inovação e conformidade. Com a Proteção de Dados sob Demanda SafeNet, a Treezor pode oferecer soluções inovadoras em toda sua plataforma de pagamento, garantindo uma abordagem transparente e segura que satisfaça tanto os reguladores quanto os clientes."

-0- *T Sobre a Thales As pessoas em que confiamos para mover o mundo - confiam na Thales. Nossos clientes nos procuram com grandes ambições: melhorar a vida, nos manter mais seguros. Combinando uma diversidade única de conhecimentos, talentos e culturas, nossos arquitetos projetam e fornecem soluções extraordinárias de alta tecnologia. Soluções que tornam o amanhã possível, hoje. Da profundeza dos oceanos até a imensidão do espaço e do ciberespaço, ajudamos nossos clientes a pensar de maneira mais inteligente e agir com rapidez - dominando cada vez mais a complexidade e cada momento decisivo ao longo do caminho.Com 80 mil funcionários em 68 países, a Thales registrou vendas de 19 bilhões de euros em 2018. Sobre a Treezor Fundada em 2016 por Éric Lassus e Xavier Labouret, a Treezor é uma plataforma francesa de serviços bancários, cobrindo toda a cadeia de pagamento por meio de soluções baseadas em API. A empresa de tecnologia financeira é emissora de dinheiro eletrônico aprovada e membro principal da Mastercard. Como empresa jovem e inovadora, a Treezor dedica uma parte significativa de seus recursos para desenvolver novas tecnologias na área de serviços bancários abertos para apoiar a estratégia e a implantação de serviços de seus clientes. *T

IMPRENSA Thales, Relações com a Mídia Segurança Constance Arnoux +33 (0)6 44 12 16 35 constance.arnoux@thalesgroup.com

