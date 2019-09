Ativista de Hong Kong Joshua Wong chega a Berlim e pede solidariedade mundial

O militante Joshua Wong desembarcou na segunda-feira à noite em Berlim e fez um apelo ao mundo por apoio ao movimento pró-democracia em Hong Kong.

"Espero que as pessoas do mundo inteiro apoiem o cidadãos de Hong Kong que lutam por liberdade e eleições livres", declarou Wong, 22 anos, ao jornal alemão Bild.

"Hong Kong se parece com Berlim Oriental durante a Guerra Fria", disse Wong, antes de fazer um apelo aos "alemães que lutaram pela liberdade, em particular em Berlim".

Wong participou em uma cerimônia no edifício do Bundestag, a Câmara Baixa do Parlamento alemão.

Ele também se reuniu com o ministro alemão das Relações Exteriores, Heiko Maas.

Wong, um dos líderes do "Movimento dos Guarda-Chuvas" em 2014, foi detido no fim de agosto, ao lado de outros líderes dos atuais protestos, e liberado após o pagamento de fiança. Ele foi acusadi de "incitar a participação em uma manifestação proibida".

No domingo, Wong anunciou que havia sido detido no aeroporto de Hong Kong quando retornava de Taiwan por ter violado as condições de sua liberação sob fiança.

Mas a justiça liberou o ativista, alegando que sua detenção foi um erro de procedimento e que a liberdade sob fiança permitia viagens ao exterior.