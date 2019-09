Talibãs prometem seguir com os combates depois que Trump anunciou o fim do diálogo

Os talibãs alertaram nesta terça-feira que se o governo dos Estados Unidos abandonar as negociações sobre uma retirada de suas tropas do Afeganistão como decidiu o presidente Donald Trump, "rapidamente lamentarão".

"Tínhamos duas formas de acabar com a ocupação do Afeganistão, a da jihad e dos combates, e a do diálogo e das negociações. Se Trump quiser parar as negociações, então vamos empreender o primeiro caminho e rapidamente lamentarão", afirmou o porta-voz talibã, Zabihullah Mujahid.

Na segunda-feira, o presidente americano anunciou que as negociações "estão mortas", após o cancelamento de uma reunião secreta prevista para Camp David.

"Estão mortas. Para mim, estão mortas", afirmou.

A declaração contradiz as palavras do secretário de Estado americano, Mike Pompeo, que no domingo não descartou a retomada das negociações com os insurgentes talibãs.