Maduro diz que Colômbia tentou recrutar militares venezuelanos

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou nesta segunda-feira que o governo colombiano tentou "afetar" seu sistema de defesa recrutando militares venezuelanos, em meio à crescente tensão entre os dois países.

"Nos últimos três meses tentaram, a partir da Inteligência do governo colombiano, cooptar suboficiais e oficiais venezuelanos para afetar nosso sistema de radares, sistema de defesa aérea e seus aviões, sistema de defesa antiaérea e o sistema de mísseis", afirmou Maduro em rede nacional de rádio e TV.

"Felizmente, os serviços de inteligência e o moral entre os nossos (...) soldados pode deter e afastar estas pretensões de penetrar a capacidade de defesa da Venezuela", disse Maduro após reunir o gabinete e o alto comando militar.

Em até 42 ocasiões a Inteligência colombiana, com a colaboração de "traidores" venezuelanos, tentou recrutar militares, afirmou Maduro, que voltou a elevar o tom contra o governo do presidente Iván Duque, com o qual rompeu relações em fevereiro passado, pelo apoio de Bogotá ao líder opositor Juan Guaidó.

No final de agosto, Duque acusou o governo Maduro de "abrigar" e "apoiar" dissidentes da extinta guerrilha das Farc.

Nesta terça-feira, a Força Armada venezuelana iniciará manobras militares na fronteira com a Colômbia, por ordem direta de Maduro.