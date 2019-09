O parlamento britânico rejeitou na madrugada desta terça-feira, pela segunda vez, a proposta do primeiro-ministro Boris Johnson de convocar eleições antecipadas para sair do bloqueio do Brexit.

A moção do governo para se organizar eleições em meados de outubro, que exigia o apoio de dois terços da Câmara de 650 cadeiras, obteve apenas 293 votos.

Na quarta-feira passada, os deputados já haviam rejeitado uma primeira proposta neste sentido.