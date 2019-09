Comunicado do Business Wire :Abu Dhabi Exports Office

O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro de Relações exteriores e cooperação internacional e vice-presidente do Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento de Abu Dhabi (Abu Dhabi Fund for Development, ADFD), anunciou o lançamento do Escritório de Exportação de Abu Dhabi (Abu Dhabi Exports Office, ADEX).

From right to left: HH Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation and Deputy Chairman of the Board of Directors at Abu Dhabi Fund for Development (ADFD) and His Excellency Mohammed Saif Al Suwaidi, Director General of ADFD, during the official ADEX launch in Abu Dhabi (Photo: AETOSWire)

Estabelecido pelo ADFD, o ADEX visa apoiar a economia nacional e aumentar sua competitividade por meio da oferta de financiamento e garantias a compradores estrangeiros dos setores público e privado que procuram importar bens e serviços dos Emirados Árabes Unidos. O ADEX também tem como intuito contribuir para aumentar o volume das exportações nacionais e facilitar a entrada em novos mercados. Além de impulsionar as exportações nacionais, o ADEX visa gerenciar os riscos comerciais que os acompanham.

Destacando a liderança dos Emirados Árabes Unidos no ranking em vários indicadores econômicos globais, o xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro ministro, ministro de assuntos presidenciais e presidente do Conselho de Administração do ADFD observou que, para manter seu status de destaque, o país deve continuar a explorar novas oportunidades para expandir seus setores econômicos e ampliar o alcance e o volume das exportações nacionais não petrolíferas.

O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan enfatizou que a criação do ADEX representa um salto monumental na implementação das políticas de diversificação econômica dos Emirados Árabes Unidos, impulsionando a economia nacional e reduzindo a dependência do petróleo como fonte de renda.

Mohammed Saif Al Suwaidi, diretor geral da ADFD, disse: "Alinhado às iniciativas e planos ambiciosos da liderança dos Emirados Árabes Unidos, como a Visão dos Emirados Árabes Unidos 2021, a Visão Econômica de Abu Dhabi 2030 e o Centenário dos Emirados Árabes Unidos 2071, seguindo as melhores práticas globais, o ADEX procura expandir a variedade de produtos e serviços fabricados nos Emirados Árabes Unidos para exportação, além de aumentar o volume das exportações nacionais, fornecendo facilidades de financiamento e garantia".

"Paralelamente ao seu papel de apoiar os países em desenvolvimento a alcançar o desenvolvimento sustentável por meio da alocação de empréstimos concessionais, o ADFD também contribui para a prosperidade a longo prazo de nossa nação, oferecendo oportunidades de investimento para empresas do setor nacional e privado no país e no exterior".

A razão de financiamento do ADEX tem potencial de atingir 100%, dependendo do tipo de financiamento, da natureza de cada transação e dos riscos associados. Para serem elegíveis para financiamento, os produtos e serviços devem ter origem nos Emirados Árabes Unidos e atender aos requisitos de credibilidade. O financiamento não se aplica a exportações de petróleo bruto.

