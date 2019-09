Petróleo fecha em alta após apoio saudita a corte de produção

O petróleo fechou em alta nesta segunda-feira, com a promessa do novo ministro saudita da Energia de apoiar a política de corte da produção para manter os preços.

O barril de Brent do Mar do Norte para novembro teve alta de 1,6%, a 62,52 dólares no mercado de Londres, enquanto no de Nova York o barril de WTI para outubro subiu 2,4%, a 57,85 dólares.

O rei Salman da Arábia Saudita nomeou seu filho Abdulaziz como o novo Ministro da Energia, em uma mudança notável no reino petroleiro, afetado pela queda nos preços internacionais da commodity.

Assim que ele assumiu, o novo ministro disse que "um declínio na produção beneficiará todos os membros da Opep".

Seus comentários foram feitos alguns dias depois de a Opep, liderada por Riad, se reunir com seus aliados, incluindo a Rússia, para examinar o sistema de cotas implementado para sustentar o valor do barril.