Pyer Moss chega ao firmamento na Semana da Moda de Nova York

Pyer Moss ofereceu no domingo um desfile que tem tudo para ser o mais incrível desta semana de moda de Nova York (NYFW) - uma grande missa diante de um público em transe.

Após dois desfiles muito comentados em fevereiro e setembro de 2018, e depois uma pausa na última temporada, esperava-se que o estilista americano de origem haitiana Kerby Jean-Raymond, a alma da Pyer Moss, concluísse sua trilogia sobre a herança afro-americana.

E chegou com "Sister", um show dedicado à cantora Sister Rosetta Tharpe (1915-1973), cuja mistura de gospel e blues é considerada uma das primeiras versões do rock'n'roll.

O desfile foi montado no grande Kings Theatre, em Flatbush (Brooklyn), o bairro onde o estilista cresceu, e que o acolheu com a sala cheia. No palco, mais de 60 coristas e uma orquestra interpretaram clássicos da música negra, do soul ao rap.

Com um casting 100% negro ou mestiço, Pyer Moss celebrou um glamour afro-americano exigente e sofisticado ao longo de várias épocas.

Propôs muita seda em fúcsia, vermelho, amarelo ou azul tanto para homens como mulheres. Para eles, grandes ombreiras. Para elas, um grande trabalho nas mangas.

Após o desfile, o estilista disse que quis inventar uma estética do rock negro, sacrificado sob o domínio branco sobre este gênero musical.

Kerby Jean-Raymond, de 32 anos, advertiu que sua próxima coleção não será dedicada à cultura afro-americana.

"Não sou um cara que fala da questão racial permanentemente", disse. "Falo das coisas que me importam em geral".

A Reebok acaba de criar uma divisão de tendências especialmente para ele.

Ele continua defendendo ferozmente sua independência e liberdade. "Não dou a mínima para vender roupas", disse a um grupo de jornalistas após o desfile.

"A marca poderia vender mais", disse, "mas eu me nego a fabricar algo que não tenha sentido".

- Hilfiger no Teatro Apollo -

Minutos antes, em outro teatro, o mítico Apollo do Harlem, Tommy Hilfiger ofereceu um desfile com a ambientação digna de um filme.

Tudo, desde os carros utilizados para a ocasião até a vestimenta, passando pela música, evocava os anos '70.

Hilfiger criou uma coleção que caiu como uma luva à sua nova musa, Zendaya, que participou do processo criativo.

Muito cinza, couro, babados, chapéus de aba larga, cintura-alta, botas: a imagem dos 70 foi seriamente retrabalhada para satisfazer os jovens clientes da marca.

- Tory Burch e a princesa Diana -

Símbolo de um estilo boêmio chique sobre o qual fundou um império com uma faturação de mais de um bilhão de dólares, Tory Burch voltou a visitar nesta temporada os códigos da marca, tecidos estampados com flores sobre as quais se sobrepõem bordados coloridos.

Nesta temporada, se inspirou na princesa Diana. "Sempre a admirei", explicou a estilista à AFP. "Era audaz, e por seu envolvimento em assuntos humanitários, era uma fonte de inspiração para mim".

Habituada a silhuetas alongadas, Burch jogou mais com o volume, com grandes mangas bufantes e ombros pronunciados.

Embora o DNA de sua marca esteja bem estabelecido, a estilista quer seguir em movimento.

"Agora que meu marido é o presidente, posso me concentrar no produto e não em administrar a marca", disse.

Na liderança das atividades de moda do grupo LVMH até 2018, Pierre-Yves Roussel se uniu à marca de sua esposa em novembro passado.

- Moda sustentável em Collina Strada -

Estilista sempre em mutação, Hillary Taymour habitualmente surpreende com sua marca Collina Strada.

Na temporada passada, fez um giro em direção à moda sustentável que confirmou nesta nova coleção, quase toda fabricada a partir de materiais reciclados, o que só lhe permite criar uma centena de peças por modelo.

Com um casting que incluiu modelos com sobrepeso e de mais de 60 anos, Collina Strada mostrou uma série de jeans bordados, estampas psicodélicas e voltou a incluir tie-dye, em um estilo hippie revisitado.

"Quero simplesmente que tenha um ar fresco, criar novas ideias ao reciclar e utilizar o que o mundo tem para nos oferecer", explicou.