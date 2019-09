Trump rebate críticas sobre política para 'inimigos' no Afeganistão

Os Estados Unidos "bateram" em seus "inimigos" no Afeganistão nos últimos quatro dias como nunca antes - afirmou o presidente americano, Donald Trump, nesta segunda-feira (9), depois de interromper as negociações com os talibãs.

"Servimos como policiais no Afeganistão, e este não é o papel dos nossos grandes soldados, os melhores do mundo. Nos últimos quatro dias, batemos no nosso inimigo mais forte do que nunca nos últimos dez anos!", tuitou Trump.

Hoje, depois de um recente atentado talibã que levou um soldado americano a óbito, o presidente deu por encerradas as longas negociações com este grupo para pôr fim ao conflito no Afeganistão.

"Estão mortas. Para mim, estão mortas", disse na Casa Branca, referindo-se às discussões pela paz.