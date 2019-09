Trump nega irregularidades em estadas de funcionários nos clubes de golfe

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou nesta segunda-feira (9) que haja irregularidades nas estadas de pessoal militar e do vice-presidente Mike Pence em seus complexos de golfe de luxo, durante viagens oficiais ao exterior.

A Força Aérea anunciou uma "revisão" depois da polêmica causada pela revelação de que a tripulação de um avião de transporte C-17 ficou no resort Trump Turnberry, na Escócia, durante uma escala entre Kuwait e Alasca.

Questionamentos similares surgiram sobre a hospedagem de Pence e sua comitiva no clube de golfe Doonbeg da família Trump, na Irlanda, este mês, durante uma visita oficial ao país.

Depois de surpreender ao integrar os campos de golfe de seu império empresarial familiar a sua própria agenda presidencial, Trump tuitou que o uso de suas propriedades por parte dos funcionários do governo é coincidência.

"NADA A VER COMIGO", tuitou sobre o uso de Turnberry pela Força Aérea, acrescentando que os oficiais "têm bom gosto!".

Ele também defendeu a estada de Pence em Doonbeg, dizendo que o vice-presidente queria visitar a cidade por seus laços familiares, apesar de suas reuniões oficiais terem sido em Dublin, do outro lado da Irlanda.

"Não tive nada a ver com a decisão do nosso grande vice-presidente Mike Pence de passar a noite em um dos resorts de propriedade dos Trump em Doonbeg, Irlanda. A família de Mike vive em Doonbeg há anos, e ele pensou que, durante sua visita muito ocupada à Europa, pararia e veria sua família!", tuitou Trump.

Há alguns dias, o porta-voz de Pence disse não acreditar "que tenha sido um pedido (de Trump) como uma ordem", mas que foi tomado como uma "sugestão".

Em um comunicado, o Pentágono disse que a escala escocesa da tripulação da Força Aérea "cumpriu todas as diretrizes e procedimentos" estabelecidos, mas reconheceu que poderia criar um problema de imagem.

"Entendemos que a hospedagem de membros do serviço americano em alojamentos de alto nível, mesmo que estejam dentro das tarifas governamentais, poderia ser permitido, mas não aconselhável", reconheceu o Departamento da Defesa, acrescentando que se está "revendo" tudo o que esteja ligado a esta viagem.

Maioria na Câmara de Representante, a oposição democrata disse na sexta-feira passada que investigará se Trump usou a Presidência para seu benefício pessoal.

Trump se afastou do negócio imobiliário e de golfe de sua família, mas faz uso regular de seus próprios campos de golfe na Flórida, Nova Jersey e na Virgínia Na cúpula do G7 na França, ofereceu seu resort Doral, na Flórida, como sede da reunião do próximo ano. Ele alega que sua propriedade é praticamente a única nos Estados Unidos para um grande evento dessa natureza.