Ataque a tiros nos arredores de Roterdã deixa três mortos, diz polícia

A polícia da Holanda investiga um ataque a tiros em um bairro residencial na cidade de Dordrecht, nos arredores de Roterdã. Ao menos três pessoas morreram e o tiroteio ocorreu em meio a uma briga familiar, segundo testemunhas



De acordo com as autoridades locais, ainda não há idetalhes sobre o estado de saúde de uma quarta vítima, que teria sido levada para um hospital da região.



Equipes de resgate, incluindo helicópteros e ambulâncias, estão no local. A rua foi fechada