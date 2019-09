Polícia da Holanda investiga ataque a tiros nos arredores de Roterdã

A polícia da Holanda investiga um ataque a tiros em um bairro residencial na cidade de Dordrecht, nos arredores de Roterdã.



Segundo as autoridades locais, há diversas vítimas, mas ainda não há informações precisas sobre a natureza do ataque, nem detalhes sobre seu estado de saúde.



Testemunhas disseram ao diário holandês Algemen Daagblad que há pelo menos três mortos, mas a polícia ainda não confirma.



Equipes de resgate, incluindo helicópteros e ambulâncias, estão no local. A rua foi fechada.