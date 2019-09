Os Estados Unidos "bateram" em seus "inimigos" no Afeganistão nos últimos quatro dias como nunca antes - afirmou o presidente americano, Donald Trump, nesta segunda-feira (9), depois de interromper as negociações com os talibãs.

"Servimos como policiais no Afeganistão, e este não é o papel dos nossos grandes soldados, os melhores do mundo. Nos últimos quatro dias, batemos no nosso inimigo mais forte do que nunca nos últimos dez anos!", tuitou Trump.