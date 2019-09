Comunicado do Business Wire :IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identidade Aumentada, adicionou o poder da Inteligência Artificial (IA) ao multipremiado MorphoWaveTM Compact. Essa inovação melhora ainda mais a excelente experiência do usuário e o desempenho da tecnologia biométrica mais simples e confiável.

Há vários anos, a IDEMIA lançou um dispositivo biométrico de controle de acesso altamente seguro e descomplicado chamado MorphoWaveTM, respondendo com sucesso à demanda do mercado na indústria. A tecnologia de impressão digital 3D sem toque tornou-se rapidamente a referência para as principais empresas no mundo todo, à medida que os clientes entendem a importância e o valor da identificação biométrica positiva combinada com alto rendimento e conveniência. O lançamento do MorphoWaveTM Compact no ano passado reforçou essa posição de liderança. Em linha com a estratégia da IDEMIA de permitir acesso simples em qualquer lugar, essa mudança de paradigma para o setor foi rapidamente adotada em uma série de aplicações.

Com mais de 40 anos de experiência como líder mundial em biometria, a IDEMIA fusionou com sucesso as vantagens da IA com sua experiência incomparável em princípios biométricos fundamentais. Esse investimento contínuo em P&D; levou à próxima grande inovação na identificação de impressões digitais, ampliando ainda mais os limites com o aprimorado MorphoWaveTM Compact, agora equipado com IA.

O novo mecanismo biométrico incorporado baseado em IA da IDEMIA oferece um aumento de 85% na velocidade de correspondência, o que se traduz em um aumento de 25% na taxa de transferência de mais de 50 pessoas por minuto por ponto de acesso. Os algoritmos aumentam ainda mais a precisão da correspondência, permitem maior capacidade (até 100 mil usuários para identificação um-para-muitos) e trazem benefícios especiais ao lidar com as impressões digitais mais desafiadoras.

Em resumo, o melhor ficou ainda melhor...

Esta atualização mais recente pode ser aproveitada pelos clientes novos e existentes do MorphoWaveTM Compact - outro exemplo de por que a IDEMIA não é apenas a líder de mercado, mas também a parceira confiável de longo prazo em soluções de segurança biométrica.

O MorphoWaveTM Compact equipado com AI será lançado na GSX (Global Security Exchange) de 8 a 12 de setembro, em Chicago (EUA).Com um simples aceno da mão, os visitantes poderão experimentar a melhor referência em acesso descomplicado.

Yves Portalier, vice-presidente executivo da unidade de negócios de Objetos Conectados da IDEMIA, disse que "a tecnologia está evoluindo a um ritmo incrível e está constantemente desafiando e redefinindo as práticas dos clientes. Na IDEMIA, a inovação e a superação dos limites fazem parte do nosso DNA. Esta inovação mais recente é mais um passo em direção ao futuro da identificação biométrica e nos permite seguir sendo os líderes em Identidade Aumentada".

Sobre a IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identificação Aumentada, proporciona um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias (como pagar, conectar-se e viajar), tanto no espaço físico quanto no digital.

Proteger nossa identidade se tornou uma missão crítica no mundo em que vivemos hoje. Ao defender a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade, confiança e transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos - nossa identidade - seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde a segurança for importante. Fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiro, Telecom, Identidade, Segurança Pública e IoT.

Com 13 mil funcionários no mundo todo, a IDEMIA atende clientes em mais de 180 países.

Para mais informações, acesse www.idemia.com / Siga @IdemiaGroup no Twitter

