Rainha Elizabeth II aprova lei que pede adiamento do Brexit

A rainha Elizabeth II deu nesta segunda-feira a aprovação real para a lei que pede um novo adiamento do Brexit se não houver um acordo aceitável com Bruxelas a partir de 19 de outubro, informou o presidente da câmara alta do parlamento britânico.

A lei, aprovada na semana passada pelas duas câmaras parlamentares, "recebeu aprovação real", disse a Câmara dos Lordes no Twitter.

Segundo essa legislação, o Reino Unido terá que solicitar à União Europeia uma nova extensão do Brexit, até agora prevista para 31 de outubro.