AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

TERÇA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2019

América

TORONTO (Canadá) - Festival de Cinema de Toronto - (até 15)

MÉXICO (México) - Funcionários dos EUA e mexicanos revisam acordo de migração -

MÉXICO (México) - Salma Hayek apresenta nova série da Netflix, "Monarca" -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produção Agrícola IBGE (agosto) -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Cerimônia de comemoração do 400º aniversário da chegada forçada, pela primeira vez registrada, de africanos escravizados -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Democratas realizam fórum sobre armas no Congresso dos EUA -

CUPERTINO (Estados Unidos) - Apple revela novo iPhone -

BRASIL - Especialistas israelenses em missão na Amazônia em meio a incêndios - (até 15)

BOLÍVIA - Missão Amazônia de uma equipe da defesa civil francesa - (até 15)

NOVA YORK (Estados Unidos) - Semana da moda masculina - (até 13)

HAVANA (Cuba) - A chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, visita Cuba, México e Colômbia com a situação na Venezuela na agenda - (até 12)

Europa

(*) BRUXELAS (Bélgica) - Ursula Von der Leyen revela a nova equipe da Comissão Europeia - 08H00

LONDRES (Reino Unido) - Autora de 'The Handmaid's Tale' apresenta sequência 'The Testaments' - 07H00

(+) PARIS (França) - Coletiva de imprensa da OCDE por ocasião da publicação do compêndio anual de indicadores "Olhar sobre a Educação" - 07H00

GENEBRA (Suíça) - Conselho de Direitos Humanos da ONU realiza sessão - (até 27)

PARIS (França) - 25º aniversário do genocídio de Ruanda - (até 17 de Novembro)

Athens (Grécia) - Abertura de exposição sobre Picasso e antiguidades - (até 20 de Outubro)

REINO UNIDO - Tour do Partido do Brexit - (até 27)

BERLIM (Alemanha) - Feira Internacional de Eletrônica e Inovação IFA - (até 11)

DEAUVILLE (França) - Festival de Cinema americano de Deauville - (até 15)

??????? (Reino Unido) - Sindicatos discutem Brexit em congresso anual - (até 11)

(+) PARIS (França) - Semana Mundial de Negócios via Satélite (World Satellite Business Week) - (até 13)

FRANKFURT AM MAIN (Alemanha) - IAA Car Show - (até 11)

Oriente Médio e África do Norte

(*) ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Congresso Mundial de Energia - (até 12)

Ásia-Pacífico

NOVA DÉLHI (Índia) - COP14 da Convenção de Luta contra a Desertificação - (até 13)

(+) HONG KONG (China) - A líder de Hong Kong, Carrie Lam, realiza uma coletiva de imprensa semanal -

(+) HYDERABAD (Índia) - Amazon inaugura seu centro de escritórios, o maior do mundo - 02H30

PEQUIM (China) - O fundador do Alibaba, Jack Ma, renuncia -

HONG KONG (China) - Audiência de manifestante acusado de morder o dedo de um policial -

África

MOÇAMBIQUE - Visita do papa Francisco a Moçambique, Madagascar e ilhas Mauricio -

ABUJA (Nigéria) - Lançamento do relatório da Human Rights Watch sobre detenção de crianças no conflito do Boko Haram - 07H00

(+) Zvimba (Zimbábue) - Vigília fúnebre em homenagem a Robert Mugabe em sua aldeia - 20H00 (até 12)

ANTANANARIVO (Madagascar) - Visite do Papa Francisco -

Esportes

XANGAI (China) - Copa do Mundo de Basquete - (até 15 de Setembro)

QUARTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2019

América

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Estados Unidos recordam o aniversário de 18 anos dos ataques de 11/9 -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Ministro das Relações Exteriores do Brasil participa de uma reunião de think tanks -

Europa

BARCELONA (Espanha) - Manifestação pró-independência durante o Dia Nacional da Catalunha, o "Diada" -

(+) PRAGA (República Tcheca) - Fórum econômico e de meio ambiente anual da OSCE -

VIENA (Áustria) - OPEP publica relatório -

(+) BERLIM (Alemanha) - Angela Merkel faz um discurso na câmara baixa do parlamento sobre o orçamento - 05H00

ESTRASBURGO (França) - Audiência da Grande Câmara da CEDH sobre as violações dos direitos humanos, das quais a Ucrânia acusa a Rússia na Crimeia - 05H15

(+) BERLIM (Alemanha) - Coletiva de imprensa de Joshua Wong, uma das figuras do movimento pró-democracia de Hong Kong - 06H00

Ásia-Pacífico

XANGAI (China) - AmCham Shanghai divulga relatório de 2019 sobre as condições de negócios na China - 02H00

África

(+) HARARE (Zimbábue) - Chegada prevista em Harare dos restos mortais do ex-presidente Robert Mugabe - 11H00

QUINTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2019

América

HOUSTON (Estados Unidos) - 3º debate dos candidatos à Primária dos Democratas -

NOVA YORK (Estados Unidos) - FIFAGATE: Sentença do empresário esportivo brasileiro José Margulies (a confirmar) -

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Índice de inflação de julho de 2019 -

LOS ANGELES (Estados Unidos) - A atriz Judith Light revela sua estrela de Hollywood -

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Cerimônia Anual de Premiação "Anti-Nobel" em Harvard -

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) - O negociador do Brexit da UE, Michel Barnier, informa os líderes partidários do Parlamento Europeu sobre em que ponto está a situação -

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião Mundial da Vacinação -

FRANKFURT AM MAIN (Alemanha) - Mario Draghi, chefe do ECB, dá uma coletiva - 10H30

África

(+) HARARE (Zimbábue) - Homenagem popular ao ex-presidente do Zimbábue Robert Mugabe - 11H00 (até 13)

SEXTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2019

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Semana da moda de primavera-outono 2020 - (até 17)

SÁBADO, 14 DE SETEMBRO DE 2019

Europa

(+) ESTUGARDA (Alemanha) - Apresentação do taxi voador Volocopter - 09H00

(+) LONDRES (Reino Unido) - Protestos contra a suspensão do parlamento - 09H00

África

(+) HARARE (Zimbábue) - Funeral oficial do ex-presidente Robert Mugabe -

SEGUNDA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2019

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Greta Thunberg recebe o prêmio Anistia Internacional da Amnistia Internacional de 2019 por seu compromisso com o clima -