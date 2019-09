Comunicado do Business Wire :BentallGreenOak

BentallGreenOak (BGO) anunciou hoje que obteve novamente as melhores classificações mundiais na Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) de 2019, mantendo a excepcional posição de liderança global da empresa em investimentos sustentáveis pelo 9o ano consecutivo.

O BGO Diversified US Property Fund ocupou o 1o lugar no grupo de pares diversificados dos EUA e o 2o lugar no geral a nível mundial. O BGO Prime Canadian Fund obteve o melhor desempenho da GRESB de todos os tempos em 2019, alcançando o 2o lugar no grupo de pares diversificados do Canadá. O Sun Life General Account, gerenciado pelo BGO, fez sua primeira submissão à GRESB em 2019 e foi classificado entre os 5% melhores na categoria diversificada global. Todos os três portfólios fizeram apresentações pela primeira vez ao Módulo de Resiliência da GRESB e cada um deles obteve o 2o lugar na categoria diversificada global. O Módulo de Resiliência avaliou os portfólios do BGO e a abordagem estratégica da empresa quanto à resiliência climática em comparação com seus pares globais.

"Nossa posição de liderança global na GRESB é um reflexo dos esforços cooperativos de nossas equipes de gestão de ativos e serviços imobiliários, sob a liderança de nossos gerentes de portfólio e grupo de investimentos sustentáveis, a fim de obter mais benefícios a nossos clientes e alcançar melhores resultados para o meio ambiente", disse Gary Whitelaw, diretor executivo da BentallGreenOak. "Nossas estratégias de investimento sustentável e parcerias associadas a proprietários de imóveis, inquilinos e comunidades locais são fatores importantes que agregam valor a longo prazo a nossos investidores e clientes."

"O histórico de excelência da BentallGreenOak em investimentos sustentáveis é uma prova do compromisso da empresa em tornar a sustentabilidade uma parte clara de sua proposta de valor aos clientes e partes interessadas que servem. Sua liderança é uma força importante no esforço do setor imobiliário global em melhorar seu desempenho coletivo de ESG, sendo que a GRESB tem o prazer de reconhecer a BentallGreenOak por sua liderança no setor em 2019", disse Dan Winters, chefe da GRESB para as Américas.

A GRESB é a referência ambiental, social e de governança (ESG) para ativos reais. A referência imobiliária de 2019 cobriu mais de 1.000 empresas imobiliárias, fundos de investimento imobiliário (REITs), fundos e incorporadoras. Mais de 100 investidores institucionais, com mais de US$ 22 trilhões de AUM, usam dados da GRESB para monitorar seus investimentos, se comprometer com seus gerentes e tomar decisões que levam a um setor de ativos reais mais sustentável. Mais detalhes sobre os métodos e classificações de avaliação da GRESB estão disponíveis em: https://gresb.com/gresb-real-estate-assessment/

Sobre a BentallGreenOak

A BentallGreenOak é uma consultoria com liderança mundial em gestão de investimentos imobiliários e uma prestadora mundialmente reconhecida de serviços imobiliários. A BentallGreenOak atende aos interesses de mais de 750 clientes institucionais, com cerca de US$ 48 bilhões em ativos sob gestão (pro forma em 30 de junho de 2019) e experiência em gerenciamento de ativos de escritórios, varejo, propriedades industriais e multi-residenciais em todo o mundo. A BentallGreenOak possui escritórios em 22 cidades em dez países e três continentes, com profundo conhecimento local, experiência e extensas redes nas regiões em que investimos e gerenciamos ativos imobiliários em nome de nossos clientes. A BentallGreenOak faz parte da SLC Management, que é a empresa de gerenciamento de ativos de alternativas institucionais da Sun Life.

Os ativos sob gestão mostrados acima incluem participações imobiliárias e investimentos hipotecários gerenciados pelo grupo de empresas BentallGreenOak e suas afiliadas.

Para mais informação, acesse www.bentallgreenoak.com

