Amostras coletadas pelo órgão de controle nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU) do que o primeiro-ministro de Israel chamou de "armazém atômico secreto" em Teerã mostraram traços de urânio. A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) está investigando a origem das partículas e pediu ao Irã que preste esclarecimentos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.