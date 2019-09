Comunicado do Business Wire :Aptorum Group Limited

O Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) ("Aptorum Group"), uma empresa biofarmacêutica focada no desenvolvimento de novas terapêuticas para atender às necessidades médicas globais não atendidas, anunciou o desenvolvimento de dois candidatos a medicamentos pré-clínicos direcionados à obesidade e ao neuroblastoma, respectivamente.

Sobre o CLS-1: Tratamento da obesidade através da modulação da sinalização química relacionada com a microbiota intestinal

Sob a plataforma de modulação de microbiota recentemente anunciada, operada pela subsidiária integral Claves Life Sciences Limited do Aptorum Group, iniciamos o desenvolvimento pré-clínico do candidato a macromolécula CLS-1 direcionado ao tratamento da obesidade. O CLS-1 está passando por otimização de leads e deve avançar para a fase de habilitação de IND em 2020.

A prevalência da obesidade continua aumentando globalmente; no entanto, não existe uma terapia ideal atual para essa condição1. Para a maioria dos pacientes obesos, as terapias médicas convencionais (ou seja, dieta, exercício, aconselhamento comportamental) geralmente apresentam uma alta taxa de fracasso a longo prazo2. Acreditamos que a farmacoterapia atual tem eficácia limitada e está associada a questões substanciais de segurança, e isso proporcionará uma oportunidade de mercado imensurável para o CLS-1.

A sinalização química da microbiota intestinal é conhecida por ser uma das principais causas da obesidade1. O CLS-1 é uma macromolécula não absorvível administrada por via oral que modula o metabólito excretado pela microbiota intestinal com alta afinidade e especificidade. Dessa forma, acreditamos que a absorção desse metabólito específico, que está ligado à obesidade, pode ser inibida.

O Aptorum Group também está buscando duas outras indicações baseadas na modulação da sinalização química baseada em microbiota envolvendo a tecnologia de moléculas grandes acima, que acreditamos ser altamente escalável e esperamos fazer novos anúncios sobre nossos esforços no devido tempo.

Sobre o SACT-1: Candidatos a medicamentos reaproveitados para o tratamento do neuroblastoma

Sob a recém-anunciada plataforma computacional de descoberta de medicamentos Smart-ACTTM, operada por nossa subsidiária integral Smart Pharma Group, o Aptorum Group concluiu a triagem computacional de aproximadamente 1.615 medicamentos comercializados contra três proteínas-alvo terapêuticas para potencialmente combater o mau prognóstico do neuroblastoma, isto é, um tipo raro de câncer infantil que se forma em certos tipos de tecido nervoso e mais frequentemente nas glândulas suprarrenais, bem como na coluna, tórax, abdômen ou pescoço, principalmente em crianças3. Para o grupo de alto risco, a taxa de sobrevida de cinco anos dessa condição é de cerca de 40-50%, conforme observado pela American Cancer Society4. O Aptorum Group identificou uma série de candidatos reaproveitados e passou a avaliá-los em modelos animais e baseados em células, a fim de validar o uso dos candidatos para essa nova indicação e eficácias potenciais.

O Aptorum Group também está buscando duas indicações adicionais sob a plataforma de descoberta de medicamentos Smart-ACTTM e espera fazer mais anúncios sobre nossas pesquisas no devido tempo.

Sobre a Aptorum Group Limited

O Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) é uma empresa farmacêutica dedicada ao desenvolvimento e comercialização de novas terapêuticas para atender às necessidades médicas não atendidas. O Aptorum Group está realizando projetos terapêuticos nas áreas de neurologia, doenças infecciosas, gastroenterologia, oncologia e outras doenças.

Para mais informações sobre o Aptorum Group, acesse www.aptorumgroup.com.

Sobre a Claves Life Sciences Limited

A Claves Life Sciences Limited é uma subsidiária terapêutica de propriedade integral do Aptorum Group Limited. A Claves se centra no desenvolvimento clínico de candidatos terapêuticos relacionados com o campo da gastroenterologia. Os potenciais candidatos sob revisão e potencialmente desenvolvidos se concentram na modulação de metabólitos derivados da microbiota intestinal, para a prevenção ou tratamento de doenças. A Claves também está explorando uma plataforma de modulação da microbiota intestinal que pode gerar novos candidatos personalizados, capazes de ajustar os níveis de metabólitos intestinais, tratando potencialmente uma ampla variedade de condições médicas.

Sobre o Smart Pharma Group

O Smart Pharma Group inclui a Smart Pharmaceutical Limited Partnership, a SMTPH Limited e suas subsidiárias. O Smart Pharma Group é de propriedade integral do Aptorum Group Limited. O Smart Pharma Group se centra em reaproveitar sistematicamente os medicamentos aprovados existentes para o tratamento de uma grande variedade de doenças órfãs. O Smart Pharma Group realiza triagens baseadas em computação e validações pré-clínicas para promover o desenvolvimento de seus candidatos reaproveitados.

Para mais informações sobre o Smart Pharma Group, acesse www.smtph.com.

