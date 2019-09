Comunicado do Business Wire :Aptorum Group Limited

O Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) ("Aptorum Group"), uma empresa biofarmacêutica focada no desenvolvimento de terapias inovadoras para abordar necessidades médicas globais não atendidas, anuncia que iniciou estudos de habilitação de drogas novas em investigação (IND), para ALS-4, um candidato a fármaco de pequenas moléculas indicadas para o tratamento de infecções causadas por Staphylococcus aureus (ou "S. aureus"), incluindo Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA, ou seja, um dos "super erros" comumente conhecidos) com base em uma nova abordagem anti-virulência.

O candidato ALS-4 tem progredido bem e a primeira série de estudos toxicológicos de GLP foram realizados por uma organização de pesquisa contratada (CRO) nomeada, com sede na América do Norte. Em particular, o candidato ALS-4 não mostrou nenhuma mutagenicidade em testes Ames in vitro. O desenvolvimento do ALS-4 está dentro do prazo e a empresa tem como objetivo apresentar o IND relacionado no primeiro semestre de 2020. Atualmente há um estudo clínico híbrido de Fase 1 planejado na América do Norte com voluntários saudáveis e pacientes, para obter um achado preliminar da eficácia.

S. aureus é uma bactéria que é uma das principais causas de infecções no sangue, pulmão, pele, ossos e relacionadas com dispositivos, além de doenças associadas a toxinas1. Estima-se que os pacientes com bacteremia por S. aureus tenham uma taxa média de mortalidade de 30%2 e ela seja responsável por causar mais mortes que AIDS, tuberculose e hepatite viral combinadas3. O MRSA e o S. aureus intermediário e resistente à vancomicina também foram classificados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como patógenos de alta prioridade para pesquisa e desenvolvimento4.

Sobre ALS-4

ALS-4 é um candidato a fármaco de pequenas moléculas que se acredita que inibe a desidrossqualeno dessaturase do S. aureus (incluindo MRSA), o qual está envolvido na geração de estafiloxantina, um "pigmento dourado" comumente visível que cobre as bactérias e é o principal responsável pela resistência das bactérias ao ataque de espécies reativas de oxigênio (ROS) implantadas por células fagocíticas e neutrófilos5. Com base nisso, o ALS-4 não é bactericida e, ao inibir a produção de estafiloxantina, o S. aureus se torna altamente suscetível à fase imunoativa do hospedeiro. A ALS-4 implanta uma nova abordagem em relação ao tratamento da infecção bacteriana que é significativamente diferente da abordagem bactericida encontrada na maioria dos antibióticos atuais, que estão enfrentando problemas crescentes de resistência a fármacos.

O Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) é uma empresa farmacêutica dedicada ao desenvolvimento e comercialização de novas medidas terapêuticas para abordar necessidades médicas não atendidas. O Aptorum Group está realizando projetos terapêuticos nas áreas de neurologia, doenças infecciosas, gastrenterologia, oncologia e outras doenças.

Este comunicado à imprensa inclui declarações sobre o Aptorum Group Limited e suas expectativas, planos e perspectivas futuras que constituem "declarações prospectivas" de acordo com a Lei de Reforma de Litígios de Seguros Privados de 1995. Para esse fim, quaisquer declarações aqui contidas que não sejam declarações de fatos históricos podem ser consideradas declarações prospectivas. Em alguns casos, é possível identificar declarações prospectivas por termos como "pode", "deveria", "espera", "planeja", "prevê", "poderia", "intenciona", "visa", "projetos, "contempla", "acredita", "estima", "prediz ", "potencial" ou "continuar", ou o negativo desses termos ou de outras expressões semelhantes. O Aptorum Group baseou essas declarações prospectivas, que incluem declarações relacionadas aos cronogramas projetados para apresentar envios e ensaios, em grande parte em suas expectativas e projeções atuais sobre eventos e tendências futuros que, acredita, podem afetar seus negócios, condição financeira e resultados operacionais. Estas declarações prospectivas são válidas apenas a partir da data deste comunicado à imprensa e estão sujeitas a vários riscos, incertezas e suposições, incluindo, entre outros, riscos relacionados a mudanças anunciadas na administração e organizacionais, serviço e disponibilidade contínuos de pessoal-chave, capacidade de expandir sua variedade de produtos, oferecendo produtos adicionais para segmentos adicionais de consumidores, resultados de desenvolvimento, estratégias previstas de crescimento da empresa, tendências previstas, desafios em seus negócios, e suas expectativas e a estabilidade em relação à sua cadeia de suprimentos e aos riscos descritos mais detalhadamente no formulário 20F do Aptorum Group e documentos que o Aptorum Group pode apresentar à SEC no futuro. Como resultado, as projeções incluídas nestas declarações prospectivas estão sujeitas a alterações. O Aptorum Group não assume nenhuma obrigação de atualizar nenhuma declaração prospectiva contida neste comunicado à imprensa como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros.

