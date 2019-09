AIEA confirma instalação de centrífugas avançadas no Irã

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), órgão da ONU responsável por controlar as atividades nucleares iranianas, confirmou que Teerã instalou centrífugas que poderão aumentar seu armazenamento de urânio enriquecido, um passo adiante na redução dos compromissos do país a respeito do acordo de 2015.

No sábado, o Irã "instalou ou estava instalando" na unidade de enriquecimento de Natanz 22 centrífugas do tipo IR-4, uma do tipo IR-5, outras 30 do tipo IR-6 e três modelos IR-6s, segundo "verificações" realizadas pela agência no local, informou um porta-voz da AIEA em um comunicado.