Militante pró-democracia de Hong Kong Joshua Wong viaja para a Alemanha

O militante pró-democracia de Hong Kong Joshua Wong viajou nesta segunda-feira para a Alemanha, depois de ser detido por pouco tempo em território chinês, anunciou seu partido.

Wong, 22 anos, um dos líderes do "movimento dos guarda-chuvas" de 2014, foi detido no fim de agosto ao lado de outros líderes dos protestos, acusado de "incitar a participação em uma concentração proibida", mas foi liberado após o pagamento de fiança.

No domingo, Wong anunciou que foi detido no aeroporto de Hong Kong ao retornar de Taiwan por ter violado as condições de sua liberdade sob fiança.

Ele decidiu então viajar para Alemanha e depois Estados Unidos.

O militante foi liberado nesta segunda-feira pela justiça, que considerou sua detenção um erro de procedimento e que as condições da liberdade sob fiança permitem viagens ao exterior, informou a emissora RTHK.

"Joshua Wong está a caminho de Alemanha e está autorizado a viajar aos Estados Unidos, como estava previsto", afirmou à AFP um porta-voz do Demosisto, partido fundado pelo ativista.

Wong foi condenado em janeiro de 2018 a uma pena de prisão por seu papel no "movimento dos guarda-chuvas".