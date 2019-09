O exército de Israel anunciou que um de seus drones "caiu" no sul do Líbano, sem desmentir diretamente as afirmações do grupo xiita libanês Hezbollah, que garantiu ter derrubado o aparelho.

"Ontem, domingo, um drone das Forças Armadas israelenses caiu em território libanês", afirmou à AFP uma porta-voz militar.

Algumas horas antes, o movimento xiita libanês Hezbollah afirmou em um comunicado que derrubou o drone quando o aparelho atravessou a fronteira entre os dois países.

O Hezbollah afirmou ainda que o aparelho está em sua posse.

Depois de um ataque com drones em 25 de agosto na periferia sul de Beirute, reduto do Hezbollah, e atribuído a Israel, o movimento xiita ameaçou derrubar todos os drones israelenses que entrassem em território libanês.

No dia 1 de setembro a tensão aumentou com uma troca de tiros entre Hezbollah e Israel na fronteira.