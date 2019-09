Tufão deixa um morto em Tóquio e provoca distúrbios nos transportes

O tufão Faxai atingiu a região de Tóquio nas últimas horas, com fortes rajadas de vento e chuvas intensas que deixaram pelo menos um morto e provocaram alertas de evacuação para dezenas de milhares de pessoas, cortes generalizados no fornecimento de energia e graves perturbações no transporte público.

Com rajadas de vento de até 216 km/h, o Faxai chegou à região de Chiba, a sudeste da capital japonesa, logo após cruzar a baía de Tóquio. Autoridades locais emitiram recomendações de evacuação para cerca de 390 mil pessoas, que deveriam se concentrar em abrigos seguros ante a força dos ventos e da chuva.

A polícia confirmou que uma mulher de 50 anos foi encontrada morta em Tóquio. Imagens registradas por câmeras de segurança mostram que ela foi arrastada pelo vento e bateu em um parede.

A agência de notícias Kyodo informou que pelo menos 30 pessoas ficaram feridas.

Em vários bairros da capital as escolas não abriram nesta segunda devido à ventania, que deve permanecer mesmo após a passagem do tufão. Durante a madrugada, cerca de 900 mil usuários ficaram sem energia elétrica na periferia, atendida pela empresa Tepco, principalmente na região de Chiba.

Segundo a imprensa local, houve danos a residências na região sul de Shizuoka.

Imagens de TV mostravam o desabamento do teto de um posto de gasolina na região de Tateyama, ao sul de Tóquio. Também houve danos em ferrovias, principalmente em uma das linhas que ligam a capital à periferia sul, no sentido Yokohama, devido à queda de árvores.

Autoridades locais não receberam relatos de feridos. Embora o tufão já tenha passado pela baía de Tóquio, autoridades pediram que a população evitasse sair de casa, uma vez que as rajadas de vento continuavam.

- Forte impacto nos transportes -

A empresa de transporte ferroviário Central Japan Railway Company cancelou uma centena de partidas de trens de alta velocidade entre Tóquio e as cidades do centro e oeste do país. O serviço era retomado lentamente no começo da manhã.

Centenas de voos foram cancelados, afetando milhares de passageiros, e ferries que circulam pela baía de Tóquio também não operaram. Estradas litorâneas foram fechadas no oeste da capital, em Kanagawa.

A chegada do Faxai a Tóquio coincidiu com o desembarque das equipes que irão participar da Copa do Mundo de Rúgbi a partir do próximo dia 20.

Na manhã desta segunda, o Faxai se encontrava a nordeste de Tóquio, na região de Ibaraki, e deveria manter sua rota na mesma direção, rumo ao Pacífico, deslocando-se a uma velocidade média de 25 km/h.

O Japão é atingido regularmente por tufões e tempestades tropicais entre o fim do verão e o começo do outono.