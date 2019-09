Comunicado do Business Wire :MSCI Inc.

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), uma importante fornecedora de ferramentas e serviços de suporte a decisões essenciais à comunidade global de investimentos, anunciou hoje que a sua subsidiária, a MSCI Barra (Suisse) Sàrl, assinou um contrato definitivo para adquirir a empresa de análise de dados e fintech ambiental de Zurique, Carbon Delta AG ("Carbon Delta").

Fundada em 2015, a Carbon Delta é líder global em análise de cenários de mudanças climáticas. Juntas, a MSCI e a Carbon Delta irão criar uma extensa oferta de avaliação e relatórios de riscos climáticos para o mercado institucional, oferecendo soluções aos investidores globais para ajudá-los a entender melhor o impacto das mudanças climáticas em seus portfólios de investimentos e estar em conformidade com as iniciativas e requisitos obrigatórios e voluntários de divulgação de riscos climáticos. As iniciativas de relatório voluntário são lideradas por entidades, como a Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD) e os Princípios para o Investimento Responsável (PRI) apoiados pelas Nações Unidas, enquanto os requisitos obrigatórios de divulgação são desenvolvidos rapidamente em toda a União Europeia e América do Norte.

A integração da Carbon Delta expandirá o robusto conjunto de recursos de risco climático da MSCI com a tecnologia inovadora de modelagem, que oferece suporte à análise de cenários climáticos e avaliação prospectiva de transição e riscos físicos, além de uma extensa análise em nível empresarial das empresas negociadas publicamente no mundo inteiro. Isto será oferecido como MSCI Climate Value-at-Risk (Valor em Risco do Clima da MSCI), uma métrica de risco climático inovadora e pioneira, que calcula o impacto das mudanças climáticas no valor de mercado de uma empresa e ajuda os investidores a entender e quantificar estes riscos em seu portfólio.

"Acreditamos que as mudanças climáticas se tornarão um dos fatores de investimento mais importantes a longo prazo. Os investidores institucionais devem ser capazes de analisar a exposição de seus portfólios para o risco climático e, ao mesmo tempo, relatar a sua estratégia climática", disse Remy Briand, chefe de ESG na MSCI. "Temos o prazer de nos reunirmos com a Carbon Delta para oferecer aos nossos clientes recursos avançados de análise de risco climático, que podem ajudar a moldar as práticas de gestão de investimentos do futuro."

O escritório de Zurique atuará como o Centro de Risco Climático da MSCI, o ponto central para o desenvolvimento de ferramentas e análises de risco de mudanças climáticas. O objetivo será desenvolver fortes parcerias com as principais instituições acadêmicas e de pesquisa do mundo inteiro para promover o uso da ciência climática na análise de riscos financeiros, com base nas relações já forjadas pela Carbon Delta.

"A Carbon Delta tem como objetivo criar as melhores análises de cenários de mudanças climáticas para instituições financeiras", disse o Dr. Oliver Marchand, diretor executivo da Carbon Delta. "Estamos muito satisfeitos em unir forças com a MSCI com o objetivo de amadurecer e expandir os nossos produtos. Combinar a análise de cenário da Carbon Delta e os produtos da MSCI é o que os investidores institucionais têm pedido."

No âmbito dos termos do contrato definitivo, a transação deve ser concluída no próximo mês, sujeita às condições habituais de fechamento. Como uma empresa em estágio inicial, a Carbon Delta atualmente tem receita de aproximadamente US$ 1 a US$ 2 milhões e adicionará aproximadamente US$ 4 a US$ 5 milhões em custos ao segmento operacional ESG no segmento de relatórios "All Other" (Todos os outros) da MSCI. A aquisição será financiada com o dinheiro existente disponível.

-Fim-

Sobre a MSCI Inc.

A MSCI é uma importante fornecedora de ferramentas e serviços de suporte a decisões essenciais à comunidade global de investimentos. Com mais de 45 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, capacitamos as melhores decisões de investimento ao permitir que os clientes entendam e analisem os principais fatores de risco e retorno e criem, com confiança, portfólios mais eficientes. Criamos soluções aprimoradas de pesquisa com liderança na indústria, que os clientes utilizam para obter informações e melhorar a transparência em todo o processo de investimento. Para saber mais, acesse www.msci.com. MSCI#IR

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas, dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários de 1995. Estas declarações prospectivas estão relacionadas a eventos futuros ou a desempenho financeiro futuro e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem causar resultados reais, níveis de atividade, desempenho ou realizações que sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros, níveis de atividade, desempenho ou realizações expressas ou implícitas por estas declarações. Em alguns casos, é possível identificar declarações prospectivas pelo uso de palavras como "poder", "poderia", "esperar", "pretender", "planejar", "procurar", "antecipar", "acreditar", "estimar", "prever", "potencial" ou "continuar" ou o antônimo destes termos, ou outra terminologia comparável. Você não deve confiar indevidamente nas declarações prospectivas, pois envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que estão, em alguns casos, fora do controle da MSCI e que podem afetar materialmente os resultados, níveis de atividade, desempenho ou realizações reais.

Outros fatores que poderiam afetar materialmente os resultados reais, níveis de atividade, desempenho ou realizações podem ser encontrados no Relatório Anual da MSCI no Formulário 10-K para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2018, arquivado na Securities and Exchange Commission ("SEC") em 22 de fevereiro de 2019, e em relatórios trimestrais no Formulário 10-Q e nos relatórios atuais no Formulário 8-K arquivados ou fornecidos à SEC. Se algum desses riscos ou incertezas se materializar, ou se as premissas subjacentes da MSCI forem incorretas, os resultados reais podem variar significativamente do que a MSCI projetou. Qualquer declaração prospectiva neste comunicado de imprensa reflete os pontos de vista atuais da MSCI em relação a eventos futuros e está sujeita a estes e outros riscos, incertezas e premissas relacionadas às operações da MSCI, resultados operacionais, estratégia de crescimento e liquidez. A MSCI não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente estas declarações prospectivas por qualquer motivo, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros, exceto conforme exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190909005296/pt/

Perguntas dos investidores investor.relations@msci.com Linda Huber: +1 646 465 7043

Perguntas da mídia PR@msci.com Sam Wang: +1 212 804 5244 Melanie Blanco: +1 212 981 1049 Laura Hudson: +44 20 7336 9653

Serviço Global de Atendimento ao Cliente da MSCI Serviço do Cliente EMEA: + 44 20 7618.2222 Serviço do Cliente Américas: +1 888 588 4567 (gratuito) Serviço do Cliente Ásia-Pacífico: + 852 2844 9333

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.