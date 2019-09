Internação de emir do Kuwait nos EUA adia encontro com Trump

O emir do Kuwait, xeque Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, 90 anos, foi internado para "exames médicos" em um hospital dos Estados Unidos, o que levou ao adiamento de uma reunião com o presidente Donald Trump, informou a agência oficial Kuna neste domingo.

O emir viajou para os Estados Unidos na segunda-feira passada e sua reunião com o presidente dos EUA estava marcada para 12 de setembro.

A última aparição pública do emir foi no início de agosto, quando ele participou da oração do Aid al-Adha, grande festa muçulmana, e parecia estar bem de saúde.

O xeque Sabah sucedeu seu irmão, o falecido xeque Jaber al-Ahmad al-Sabah, em janeiro de 2006.