Bolsonaro passa por quarta cirurgia desde facada sofrida na campanha

O presidente Jair Bolsonaro entrou na sala de operações neste domingo (8) para corrigir uma hérnia abdominal, a quarta intervenção cirúrgica desde foi esfaqueado nessa área há quase um ano - informaram sua assessoria e o hospital.

Jair Bolsonaro foi internado no sábado à noite, no hospital Vila Nova Star (zona oeste de São Paulo), acompanhado de sua esposa, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, e do filho Carlos.

"É uma cirurgia de nível simples a moderado, mas com perfil delicado. Não se espera nenhuma complicação", afirmou o cirurgião Antônio Luiz Macedo.

Bolsonaro foi apunhalado em 6 de setembro de 2018, durante um ato de campanha no estado de Minas Gerais. Passou alguns meses com uma bolsa de colostomia, removida no final de janeiro, quando já era presidente.

O agressor, identificado como um ex-militante do partido de esquerda PSOL, de 41 anos, foi diagnosticado com transtorno delirante - um tipo de psicose - e declarado imputável pela Justiça.

Adélio Bispo de Oliveira está recluso na unidade psiquiátrica de uma prisão de segurança máxima.