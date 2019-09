Putin e Zelenski comemoram troca de prisioneiros

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, e seu colega russo, Vladimir Putin, celebraram por telefone a troca de prisioneiros entre ambos os países, "uma primeira etapa na via da normalização do diálogo" - afirmou a Presidência da Ucrânia no Facebook.

Os presidentes "se puseram de acordo para falar, em breve, da data de uma reunião no formato da Normandia (Ucrânia, Rússia, França e Alemanha)", completou a Presidência.

Putin e Zelenski "evocaram novas etapas no âmbito do processo de Minsk para resolver o conflito em Dombas", a região separatista russa no leste da Ucrânia.

Os dois países mantêm tensas relações desde a anexação da Crimeia por parte de Moscou, em 2014.

Desde então, o conflito no leste da Ucrânia deixou cerca de 13 mil mortos.

Firmados em 2015 após a mediação de França e Alemanha, os acordos de Minsk permitiram reduzir os confrontos, mas o capítulo político ainda não avançou.