Trump cancela reunião secreta com presidente afegão e Taleban

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou neste sábado os planos de realizar uma reunião secreta em Camp David com o presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, e líderes do Taleban após o grupo extremista realizar um ataque a bomba em Cabul. Em sua conta oficial no Twitter, Trump afirma que o líder afegão e os representantes do Taleban estariam a caminho dos EUA na noite deste sábado.



"Sem o conhecimento de quase todos, os principais líderes do Taleban e, separadamente, o presidente do Afeganistão, se reuniriam secretamente comigo em Camp David no domingo", escreveu Trump. Após o ataque, "cancelei imediatamente a reunião e as negociações de paz. Que tipo de gente mataria tantas pessoas para aparentemente fortalecer sua posição na negociação?", concluiu.



Na quinta-feira, o Taleban assumiu responsabilidade pelo explosão de uma bomba no leste da capital afegã. O ataque deixou 10 mortos, incluindo um cidadão da Romênia e um soldado norte-americano.



Ghani tinha planos de viajar aos EUA para negociações com Trump, conforme noticiou o Wall Street Journal na sexta-feira. Porém, a data da visita do presidente afegão a Washington não estava confirmada, conforme fontes oficiais afegãs revelaram mais cedo.



Procurado pela reportagem, o Departamento de Estado dos EUA encaminhou o pedido de comentário à Casa Branca, que até o momento não respondeu a solicitação. Fonte: Dow Jones Newswires.