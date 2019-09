EUA cancelam reunião secreta com líderes do Talibã em Camp David

O presidente americano, Donald Trump, anunciou neste sábado o cancelamento de uma reunião secreta prevista para amanhã com líderes do Talibã em Camp David, depois de um ataque em Cabul que resultou na morte de um militar americano.

O Talibã "admitiu um ataque em Cabul que matou um de nossos grandes soldados e outras 11 pessoas", tuitou Trump, decidindo pelo "cancelamento imediato" de uma "reunião secreta" com líderes do Talibã em Camp David e a suspensão das negociações para retirar as tropas americanas do Afeganistão.