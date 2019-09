Leão de Ouro de Veneza vai para 'Coringa', do americano Todd Phillips

O filme "Coringa" ("Joker"), do americano Todd Phillips, sobre as origens do inimigo jurado de "Batman", conquistou o Leão de Ouro do Festival de Veneza, anunciou neste sábado o presidente da Bienal de Veneza, Paolo Barrata.

O Grande Prêmio do Júri foi concedido a "J'Accuse", do cineasta franco-polonês Roman Polanski, um thriller político cuja seleção para a competição gerou polêmica.

O filme de Todd Phillips aborda a infância e o surgimento de um dos vilões mais conhecidos da saga Batman, pelas mãos do ator Joaquín Phoenix, cuja interpretação foi elogiada no festival.

"Phoenix é o mais corajoso, orgulhoso e arriscado leão que conheço", declarou Phillips, emocionado, ao receber o prêmio no Palácio do Cinema, em Veneza.

O prêmio a J'Accuse foi recebido pela atriz francesa Emmanuelle Seigner, mulher de Polanski, 86, que não pôde comparecer à premiação porque permanece sob ameaça de extradição para os Estados Unidos por um caso de abuso sexual que remonta a décadas atrás.

J'Accuse narra o episódio de antissemitismo que sacudiu a França no fim do século XIX, quando um oficial do Exército de origem judaica, capitão Alfred Dreyfuss, foi acusado de traição com provas falsas, para acabar sendo reabilitado após uma campanha memorável de defesa pública encabeçada pelo escritor Émile Zola.

O prêmio de melhor ator da competição foi concedido ao italiano Luca Marinelli, por seu papel em "Martin Eden", e o de melhor atriz, à francesa Ariane Ascaride, por "Gloria Mundi".