O filme "Coringa" ("Joker"), do americano Todd Phillips, sobre as origens do inimigo jurado de "Batman", conquistou o Leão de Ouro do Festival de Veneza, anunciou neste sábado o presidente da Bienal de Veneza, Paolo Barrata.

O Grande Prêmio do Júri foi concedido a "J'Accuse", do cineasta franco-polonês Roman Polanski, um thriller político cuja seleção para a competição gerou polêmica.