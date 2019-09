Vários milhares de "coletes amarelos" voltaram às ruas neste sábado para se manifestar em várias cidades francesas, como Montpellier, no sul da França, onde ocorreram confrontos com forças de segurança e um veículo da polícia foi incendiado.

Os "coletes amarelos" levaram centenas de milhares de pessoas às ruas em novembro e dezembro de 2018 contra as políticas sociais do presidente francês Emmanuel Macron, e os protestos duraram nos últimos nove meses, embora tenham sido muito menores durante o verão (europeu).

Entre 1.500 (segundo as autoridades) e 3.000 manifestantes (segundo os organizadores) protestaram em Montpellier, onde ocorreram incidentes esporádicos no centro da cidade e turistas e habitantes locais ficaram presos no meio do gás lacrimogêneo disparado pela polícia e danos cometidos por alguns manifestantes.

Uma espessa nuvem de fumaça rapidamente cobriu uma rua comercial nesta cidade no sudeste da França, depois que um carro da polícia foi incendiado, informou um jornalista da AFP.

Várias vitrines também sofreram danos.

Inúmeros manifestantes concentraram-se no centro de Montpellier no início do protesto. Foi o caso de Odile, uma jovem auxiliar de enfermagem que parabenizou por "ser o retorno dos coletes amarelos".

Essa manifestação foi organizada a partir de um chamado "nacional" para focar em Montpellier, uma cidade onde a mobilização permanece forte após o início do movimento.

Em Rouen, no norte do país, onde as manifestações foram proibidas no centro da cidade, houve incidentes durante os protestos organizados pelos "coletes amarelos" e que receberam o apoio da CGT, um dos principais sindicatos franceses.

Outras marchas ocorreram em Toulouse (sul), Lille (norte), Estrasburgo (nordeste), entre outros locais.

"É normal que haja mais pessoas, é um novo começo para um movimento que nunca morreu", disse à AFP Francis, um aposentado de 66 anos.

Algumas dezenas de manifestantes tentaram se concentrar nos Campos Elísios, em Paris, onde os incidentes mais importantes ocorreram no início de dezembro de 2018.