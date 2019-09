Mobilização policial impede protestos no aeroporto de Hong Kong

Um destacamento policial significativo em Hong Kong impediu os manifestantes pró-democracia neste sábado de perturbar as operações do aeroporto, três dias depois que o governo cedeu a uma das principais demandas do movimento.

Os policiais, vestidos com o uniforme antimotim, eram muito mais visíveis do que o habitual neste sábado nas principais estações de ônibus e trem, assim como nos terminais de balsas, disseram jornalistas da AFP.

Alguns trens e ônibus que fazem ligação com o aeroporto ofereciam um serviço restrito, para reduzir a probabilidade de um grande número de manifestantes chegar ao terminal aéreo.

As autoridades aconselharam os viajantes a sair com bastante tempo de antecedência para evitar perder seus voos.

Nos fóruns utilizados por esse movimento, em grande parte sem líderes, os manifestantes foram convocados a atrapalhar o acesso ao aeroporto neste sábado, interrompendo as rotas ferroviárias e as conexões com os terminais.

Mas a mobilização da polícia parece ter impedido a ação de inúmeros manifestantes, que prometeram voltar para continuar com seus protestos.

- Outras demandas -

A ex-colônia britânica está passando pela pior crise desde seu retorno à administração da China em 1997, com ações quase diárias para denunciar especialmente o recuo das liberdades e a crescente interferência de Pequim nos assuntos de sua região semi-autônoma.

Na quarta-feira, a chefe do governo de Hong Kong, Carrie Lam - pró-Pequim - surpreendeu ao retirar um projeto impopular que permitia extradições para a China, motivo que desencadeou em junho as enormes manifestações.

Lam apresentou sua concessão, que era uma das principais demandas do movimento, como uma medida para aliviar a tensão e iniciar o diálogo.

Mas para os manifestantes, que nesses três meses estenderam o escopo de suas reivindicações, a medida ficou aquém e chegou muito tarde.

Eles também reivindicam anistia para milhares de presos, uma investigação sobre ações policiais e sufrágio universal.

Tanto Lam como Pequim rejeitaram todas as demandas.

O aeroporto de Hong Kong, pelo qual 74 milhões de viajantes passaram em 2018, tornou-se um alvo recorrente de manifestantes pró-democracia nas últimas semanas.

Uma tática que não é aprovada por todos por causa do caos que bloqueia a operação do terminal e pode causar inconvenientes para os viajantes.

No mês passado, centenas de vôos foram cancelados por dois dias, quando uma enorme multidão de manifestantes invadiu o o aeroporto para aumentar a conscientização dos passageiros que aterrissam em Hong Kong sobre sua causa.