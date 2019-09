Mobilização policial frustra protestos no aeroporto de Hong Kong

Um destacamento policial significativo em Hong Kong impediu os manifestantes pró-democracia neste sábado de perturbar as operações do aeroporto, três dias depois que o governo cedeu a uma das principais demandas do movimento.

Os policiais, vestidos com o uniforme antimotim, eram muito mais visíveis do que o habitual neste sábado nas principais estações de ônibus e trem, assim como nos terminais de balsas, disseram jornalistas da AFP.

Alguns trens e ônibus que fazem ligação com o aeroporto ofereciam um serviço restrito, para reduzir a probabilidade de um grande número de manifestantes chegar ao terminal aéreo.

As autoridades aconselharam os viajantes a sair com bastante tempo de antecedência para evitar perder seus voos.

Nos fóruns utilizados por esse movimento, em grande parte sem líderes, os manifestantes foram convocados a atrapalhar o acesso ao aeroporto neste sábado, interrompendo as rotas ferroviárias e as conexões com os terminais.

Mas a mobilização da polícia parece ter impedido a ação de inúmeros manifestantes, que prometeram voltar para continuar com seus protestos.